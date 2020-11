Диетологи посоветовали женщинам не есть стоя

https://static.news.ru/photo/801518c8-23c9-11eb-aa9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Американские диетологи перечислили десять самых вредных женских пищевых привычек. Самой вредной из них назвали быстрые перекусы стоя на ногах, которые часто практикуют молодые матери.

Как объяснила специалист в области диетологии Лорен Харрис-Пинкус, пищевые привычки потенциально гораздо опаснее для здоровья, чем принято думать, пишет издание Eat this, not that!

Медики, посоветовали, во-первых, есть сидя, использовать приборы и не торопиться, иначе тело «не сообщает» мозгу о том, что человек поел. На втором месте по степени вреда — привычка доедать за детьми, потому что при этом можно «перебрать» калорий. Также диетологи советуют начать следить за рационом, то есть обращать внимание на содержание в еде питательных веществ, витаминов и минералов. Другой специалист, Келли Джонс, предостерегла женщин от замены полноценных обедов и завтраков батончиками и другими закусками.

Хотя они могут продаваться в качестве замены обеда, эти коктейли или батончики содержат слишком мало калорий и питательных веществ, чтобы питать вас физически и умственно, — объяснила диетолог.

Кроме того, в число вредных привычек специалисты включили обыкновение съедать всё «разрешённое», даже если, на самом деле, есть уже не хочется, и предвзятое мнение о некоторых продуктах, как об однозначно «плохих».

Женщинам после 30 лет, которым важно следить за мышечной массой, рекомендовано следить за достаточным содержанием белка в пище. При этом плотный завтрак диетологи назвали возможностью справиться с привычкой переедать на ночь из-за голода днём. Низкокалорийные диеты американские специалисты считают более вредными именно для женщин, потому что такая схема питания нарушает гормональный фон и, в перспективе, может привести к нарушению менструального цикла и бесплодию.

Как сообщал NEWS.ru, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян рассказал, какие правила помогут похудеть.