«Уберите всё лишнее»: главный диетолог Минздрава дал советы по похудению

Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян рассказал, какие правила помогут похудеть.
По его словам, в первую очередь необходимо убрать из рациона всё лишнее.
А даже, может быть, в начале, на первом этапе, чуть больше ограничьте. Допустим, 1200–1500 килокалорий, — сказал он девушке, которая хочет сбросить 15 кг, во время пресс-конференции.
Тутельян уточнил, что необходимо исключить употребление добавленного сахара, жирных продуктов, колбас, сосисок и отдать предпочтение менее вкусному и нежирному на вид мясу и рыбе. Эксперт подчеркнул, что для похудения нужна сила воли и физическая активность.
Говоря о том, как быстро можно сбрасывать вес, он пояснил, что 3 кг за месяц является хорошим, закреплённым результатом.
Диетолог также сообщил, что в рацион необходимо регулярно включать молочные продукты, яйца, мясо и рыбу, так как они закрывают потребность в белке, а вот сосиски и колбасы содержат до 30% жира,
Ранее NEWS.ru писал, что теледоктор и главврач городской клинической больницы № 71 Александр Мясников назвал две процедуры, бесполезные для похудения.