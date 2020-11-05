«Уберите всё лишнее»: главный диетолог Минздрава дал советы по похудению

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Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян рассказал, какие правила помогут похудеть.

По его словам, в первую очередь необходимо убрать из рациона всё лишнее.

А даже, может быть, в начале, на первом этапе, чуть больше ограничьте. Допустим, 1200–1500 килокалорий, — сказал он девушке, которая хочет сбросить 15 кг, во время пресс-конференции.

Тутельян уточнил, что необходимо исключить употребление добавленного сахара, жирных продуктов, колбас, сосисок и отдать предпочтение менее вкусному и нежирному на вид мясу и рыбе. Эксперт подчеркнул, что для похудения нужна сила воли и физическая активность.

Говоря о том, как быстро можно сбрасывать вес, он пояснил, что 3 кг за месяц является хорошим, закреплённым результатом.

Диетолог также сообщил, что в рацион необходимо регулярно включать молочные продукты, яйца, мясо и рыбу, так как они закрывают потребность в белке, а вот сосиски и колбасы содержат до 30% жира, передаёт РИА Новости.

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