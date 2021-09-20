Диетологи назвали продукты, которые помогут сжечь жир на животе

Американские диетологи назвали пять продуктов, которые помогут избавиться от жира на животе, передаёт Eat This, Not That!. Врач Николь Стефаноу советует есть больше бобовых, в частности фасоли, потому что она является источником растворимой клетчатки и может помочь снизить темп накопления висцерального жира. Полезен и греческий йогурт, так как он богат белком и создаёт ощущение сытости.

В первую очередь врачи рекомендуют больше принимать в пищу жирную рыбу: тунца, сардины, скумбрии и лосося, — в ней содержатся омега-3 кислоты, которые помогают бороться с жиром на животе, повышая его чувствительность к инсулину. Диетолог добавила, что пищевой белок, содержащийся в рыбе, сильно ускоряет метаболизм.

Кроме того, при борьбе с жиром на животе необходимо добавить в рацион больше яиц и кокосового масла, так как в нём содержатся среднецепочечные триглицериды — вид синтетического диетического жира, благодаря которому можно снизить общее количество жира в организме.

Ранее диетологи рассказали, какие продукты можно есть на ночь без вреда для здоровья. В перечень входят творог, орехи и другая нежирная еда.