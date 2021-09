Диетологи назвали продукты, которые помогут сжечь жир на животе

Американские диетологи назвали пять продуктов, которые помогут избавиться от жира на животе, передаёт Eat This, Not That!. Врач Николь Стефаноу советует есть больше бобовых, в частности фасоли, потому что она является источником растворимой клетчатки и может помочь снизить темп накопления висцерального жира. Полезен и греческий йогурт, так как он богат белком и создаёт ощущение сытости.