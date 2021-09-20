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Диетологи назвали продукты, которые помогут сжечь жир на животе

08:53, 20 сентября 2021
Диетологи назвали продукты, которые помогут сжечь жир на животе Фото: Max und Moritz/imageBROKER.com/Global Look Press
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Американские диетологи назвали пять продуктов, которые помогут избавиться от жира на животе, передаёт Eat This, Not That!. Врач Николь Стефаноу советует есть больше бобовых, в частности фасоли, потому что она является источником растворимой клетчатки и может помочь снизить темп накопления висцерального жира. Полезен и греческий йогурт, так как он богат белком и создаёт ощущение сытости.

В первую очередь врачи рекомендуют больше принимать в пищу жирную рыбу: тунца, сардины, скумбрии и лосося, — в ней содержатся омега-3 кислоты, которые помогают бороться с жиром на животе, повышая его чувствительность к инсулину. Диетолог добавила, что пищевой белок, содержащийся в рыбе, сильно ускоряет метаболизм.

Кроме того, при борьбе с жиром на животе необходимо добавить в рацион больше яиц и кокосового масла, так как в нём содержатся среднецепочечные триглицериды — вид синтетического диетического жира, благодаря которому можно снизить общее количество жира в организме.

Ранее диетологи рассказали, какие продукты можно есть на ночь без вреда для здоровья. В перечень входят творог, орехи и другая нежирная еда.

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