Диетолог рассказала о тяге к сладкому и солёному

https://static.news.ru/photo/96d32bf6-bb66-11eb-8e5d-96000091f725_660.jpg Фото: Alexandra Schuler/dpa/Global Look Press

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная заявила, что тяга к сладкому или солёному возникает у человека редко. Как правило, это указывает на то, что в рационе не хватает хлора, сообщает радио «Спутник».

Она отметила , что многие люди, думая о здоровом питании, специально ограничивают себя в употреблении соли. Однако, когда желание досолить пищу преследует постоянно, надо насторожиться, считает врач.

Если такая потребность возникает постоянно, люди переедают соли, добавляют её всё больше, но еда всё равно кажется несолёной, то стоит искать серьёзные заболевания. Как правило, это заболевания надпочечников, но такие случаи бывают довольно редко, — пояснила Бережная.

По её мнению, внезапное стремление к сладкому встречается гораздо чаще. Но и оно тоже не говорит о проблемах со здоровьем, если возникает «разово» или время от времени. Причиной данной тяги Бережная называет большой расход энергии и необходимость обеспечить её приток. Углеводы, содержащиеся в сладостях, могут сделать это быстро.

Сладкого может хотеться после физической нагрузки, после умственной нагрузки, потому что расход глюкозы очень высокий. Плюс часто хочется шоколада, потому что в нём есть серотонин, это гормон настроения, — пояснила эксперт.

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