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Врач-терапевт, диетолог ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Екатерина Бурляева рассказала, чем полезен майонез и как его правильно употреблять.

Екатерина Бурляева напомнила, что майонез — это соус, и употреблять его надо в качестве дополнения к блюду, небольшими порциями.

Он должен правильно встраиваться в общую концепцию рациона, которая подразумевает определенную калорийность суточного рациона и определённое соотношение белков, жиров и углеводов <...> Учитывая, что в состав майонеза входит уксус, безусловно, он не рекомендуется людям, имеющим заболевания желудочно-кишечного тракта, — рассказал диетолог.

Диетолог подчеркнула, что разницы между приготовленным дома и на производстве майонезом нет. Кроме того, «покупной» может быть более обогащён витаминами. Майонез богат витамином Е и жирорастворимыми витаминами.

Растительные жиры содержат жирорастворимые витамины. В подсолнечном масле есть витамин Е, который очень значим для нашего организма, для эластичности кожи, красивых ногтей и волос. Кроме того, витамин Е является мощным антиоксидантом, который защищает наши клетки от старения, — привёл слова Екатерины Бурляевы Sputnik.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Роспотребнадзор призвал отказаться от майонеза на новогодние праздники. В качестве альтернативы можно приготовить лёгкие тушёные блюда из нежирных сортов рыбы и птицы, а также поставить на стол разнообразные фрукты и овощи.