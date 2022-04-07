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Диетолог рассказала, кому противопоказан сок чёрной редьки от кашля

Диетолог Лушникова рассказала, кому противопоказан народный рецепт из сока редьки от кашля
12:29, 07 апреля 2022
Диетолог рассказала, кому противопоказан сок чёрной редьки от кашля Чёрная редька Фото: Martin Dr. Baumgärtner/imageBROKER.com/Global Look Press
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Смешанный с небольшим количеством мёда сок чёрной редьки действительно помогает облегчить симптомы при кашле, рассказала диетолог-терапевт Ольга Лушникова. Однако, по её словам, этот популярный народный рецепт подходит далеко не всем. В первую очередь этот корнеплод противопоказан при патологии желудочно-кишечного тракта и обострении гастрита, пишет «Москва 24».

Корнеплод нельзя есть при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатите и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, так как редька может спровоцировать изжогу и болевые ощущения, — заметила врач.

Лушникова также отметила, что если человек никогда ранее не ел чёрную редьку, то лучше вводить её в свой рацион постепенно. Так, например, стоит начать с более мягких сортов — зелёной или белой редьки, которые содержат небольшое количество эфирных масел и гликозидов. Когда желудочно-кишечный тракт адаптируется, можно будет пробовать и чёрный сорт.

Врач-фитотерапевт кандидат биологических наук Михаил Лущик ранее рассказал, что редька помогает поддержать организм в весенний период. По словам специалиста, она с давних времён использовалась для укрепления иммунитета. Этот овощ обладает большим количеством полезных свойств, в первую очередь очищающих и бактерицидных. В частности, редька содержит много серы, которая активирует ЖКТ и желчный пузырь и способствует очищению организма.

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