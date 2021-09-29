Диетолог рассказала, кому нужно отказаться от молока

Врач-диетолог Анжелика Дюваль сообщила, что отказаться от молочных и кисломолочных продуктов в первую очередь нужно тем, кто не переносит лактозу. Людям, у которых проблемы с почками и мочевой системой, также не стоит их употреблять. Об этом эксперт рассказала «Народным Новостям».

Нужно быть очень внимательным, потому что почки — это орган, который может очень долго не показывать какие-либо отклонения. Поэтому я рекомендую проходить обследование почек хотя бы раз в год, чтобы точно знать о возможных нежелательных моментах, — отметила диетолог.

Избегать лактозы стоит тем, у кого есть проблемы с пищеварением, печенью и желчным пузырём. Но можно употреблять молоко из круп и орехов. Дюваль рекомендует растительное молоко, так как орехи — тяжёлая пища с большим количеством белка, они могут перегрузить ЖКТ, если их переедать.

Ранее Анжелика Дюваль посоветовала сбалансировать питание, чтобы привести в норму уровень холестерина. Например, исключить жирную и жареную пищу. При этом полностью отказываться от животных жиров не стоит, так как те же морепродукты и рыба благотворно влияют на здоровье человека.