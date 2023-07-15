Диетолог рассказала, какие продукты снижают риск образования тромбов Диетолог Герасимова: рыба, зелень и фрукты снижают риск образования тромбов

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Самые распространенные продукты, которые снижают риск образования тромбов — это содержащие омега-3 сельдь, сардины и другая мелкая северная рыба, рассказала NEWS.ru врач-диетолог Наталия Герасимова. По ее словам, продукты, содержащие антиоксиданты, также оказывают положительное влияние на организм.

Продукты, содержащие антиоксиданты, оказывают положительное влияние. Например, зелень, болгарский перец, помидоры, апельсины и нектарины, — рассказала Герамисова.

Диетолог отметила, что не стоит верить в распространённый миф о том, что красное вино способствует снижению риска образования тромбов. Алкоголь не оказывает никакого положительного эффекта на здоровье человека, заявила она.

Алкоголь лучше заменить на виноград. Антиоксиданты, содержащиеся в ягоде, оказывают положительный эффект на организм. Однако им также не стоит злоупотреблять. При избыточном и регулярном употреблении сахара и его источников, система свёртываемости крови также будет страдать, — добавила Герасимова.

По словам врача, склонность к повышенному тромбообразованию связана с многочисленными факторами, начиная от наследственной предрасположенности, заканчивая наличием хронических заболеваний. В том числе влияют и продукты питания.

Ранее диетолог Нурия Дианова рассказала, какие продукты не стоит есть перед перелетом. Врач посоветовала избегать блюд из фасоли, бобовых и гороха, а также не пить алкоголь, особенно при длительном путешествии.