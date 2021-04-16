Диетолог рассказала, как плесень может убить человека

https://static.news.ru/photo/2eeeda84-9ec0-11eb-8e7a-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Человек, случайно съевший кусок заплесневелой еды, может получить пищевое отравление. Однако при определённых условиях возможен и летальный исход. Съевший плесень может скончаться в случае, если её было много, а иммунитет человека максимально снижен. Об этом в разговоре с журналистами сообщила врач-диетолог Елена Тихомирова.

Она отметила, что небольшое количество плесени не может привести к тяжёлым последствиям для организма или к смерти. В этом случае жизнь человека защитит агрессивная среда желудочного сока и иммунная защита. При ослабленном иммунитете и большом количество съеденной плесени вероятна интоксикация. Первый пункт характерен для пожилых, людей с лишним весом или хроническими болезнями.

У этих людей может быть такое, что эта плесень вся не поборется, а человек может отравиться токсинами плесени. Типичными симптомами отравления будут рвота, головная боль, температура. Обычно они проходят за несколько дней, — цитирует доктора телеканал «Звезда».

Как ранее передавал NEWS.ru, употребление в пищу яиц может быть опасным для здоровья. В ряде случаев это может привести к летальному исходу, предупредила диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова.

Она отметила, что многие привыкли думать, будто основная угроза в холестерине. Однако люди зачастую забывают о бактериях сальмонеллы, которые и являются главной угрозой.