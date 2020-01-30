https://static.news.ru/photo/4e3ec726-4333-11ea-9543-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

В поисках замены вредному белому сахару покупатели обращаются к альтернативному тростниковому. Принято считать, что он является «более натуральным» и полезным.

По словам врача-диетолога Алексея Ковалькова, «коричневый» и подобные им виды сахара ничем принципиально не отличаются от привычного белого. Формула продукта ‒ та же самая, а избыток любого сахара в пище грозит не только проблемами с зубами и лишним весом, но и негативно влияет на все жизненно важные органы, от печени до почек.

Любой сахар и есть сахар. Это биохимическая формула, состоящая из фруктозы и глюкозы, — рассказал радио Sputnik Ковальков.

Ранее Росконтроль назвал лучшие марки тростникового сахара. В исследовании принял участие сахар производства «Мистраль», «Брауни» Milford, Maitre, Dan Sukker, «Золотой тростник» и «О’кей». Все участники теста были признаны безопасными. Однако специалисты обнаружили, что Maitre и Dan Sukker не указали в составе наличие сернистого ангидрида или диоксида серы. Данный консервант может вызвать реакцию непереносимости у некоторых потребителей, писал NEWS.ru.