Диетолог рассказал, как витамины могут «отравить» организм

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Специалисты утверждают, что чрезмерное употребление витаминов может только ухудшить состояние человека, так как некоторые вещества, считающиеся полезными, могут при приёме в большом количестве вызвать даже отравление. Об этом предупредил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

В первую очередь это касается жирорастворимых витаминов — витамина A и в особенности D. Последнее время очень часто стали рекомендовать «ударные» дозы витамина D, но при его концентрации человек может испытывать слабость, костные и головные боли, — пояснил он в интервью телеканалу «Звезда».

По словам доктора, исследования показали, что люди, принимающие большие дозы бета-каротина, чаще заболевали раком кожи. Однако долгое время врачи думали, что этот витамин оказывает только благоприятное влияние на организм.

Приём витамина C в зашкаливающих дозах — от одного до трёх граммов в день — может повысить риск мочекаменной болезни. Также может возникнуть переизбыток железа в организме, что тоже может привести к заболеваниям, — отметил Гинзбург.

Он отметил также, что доза витамина С, которую можно принимать без вреда для здоровья, составляет 100–150 миллиграммов в день. Её можно получить, съев один апельсин или овощной салат.

Ранее врач-диетолог Наталья Григорьева заявила, что нормативы по весу для жителей России и российских чиновников, озвученные председателем ЛДПР Владимиром Жириновским, ничем не подкреплены и не имеют под собой оснований, сообщал NEWS.ru.