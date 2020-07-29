Диетолог раскрыл секрет кавказского долголетия

https://static.news.ru/photo/9f5013e2-d242-11ea-ba65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Секрет знаменитого кавказского долголетия следует искать в мясе. Дело в том, что одной из основ национальной кухни является особая технология его приготовления мяса. Она не меняется на протяжении тысячелетий, рассказал врач-диетолог Андрей Бобровский.

Он убеждён, что богатое и разнообразное питание имеет принципиальное значение для здоровья. Пожалуй, наиболее известным блюдом Кавказа является шашлык. Запечённые на шампурах кусочки баранины обладают оптимальным для усвоения человеческим организмом составом, отметил специалист.

В тех краях воздух чище, вода другая и есть овощи с фруктами. Но, согласно недавним исследованиям, один из важнейших факторов, который благоприятствует долголетию, является состав жира. Мясо — это не только белок, мясо — ещё и жир. Учёные установили, что важны ненасыщенные жиры, которые есть в рыбе и в мясе, — пояснил Бобровский в интервью Радио Sputnik.

Он напомнил, то традиционный шашлык делается не из свинины, как это принято в России, а из баранины. Тем не менее, возможны некоторые виды рыбы и курятина.

Впрочем, и баранина для таких целей подходит не любая, уточняет диетолог. Принципиально важно, чтобы использовалось мясо ягненка — то есть, молодого барашка. Это объясняется тем, что мясо ягнёнка и взрослого барана отличается по количеству насыщенных жиров.

Бобровский отметил, что с точки зрения современной диетологии шашлык из ягненка и из рыбы полезен в наибольшей степени, а из свинины — меньше всего. При этом недостаточно правильно выбрать мясо, важно ещё правильно его приготовить употребить.

По словам диетолога, приготовление мяса на мангале или гриле — это самый диетический вариант. Готовка на открытом огне убирает лишний жир, который стекает вниз. При жарке на сковороде мясо, наоборот, впитывает его.

Еще одна рекомендация, которая делает шашлык полезным — употреблять зелени и овощей столько, сколько съедено мяса, добавил Бобровский.

Ранее NEWS.ru писал об уникальности диет на основе гречки, которые также способствуют долголетию.