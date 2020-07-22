«Белок долголетия»: учёные рассказали об уникальности диет на основе гречки

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Диета на основе гречневой крупы оздоравливает организм млекопитающих, повышая уровень белка SIRT1 — «белка долголетия», сообщают исследователи Сибирского федерального университета (СФУ).

Как уточнили исследователи, сиртуины — белки, участвующие в метаболизме глюкозы и образовании жировых клеток, а конкретно SIRT1, — «заняты» во множестве внутриклеточных процессов и регулируют процессы старения организма, то есть, высокий уровень этих белков замедляет старение и повышает стрессоустойчивость. При этом поднимает уровень SIRT1 уменьшение калорийности рациона, а голодание запускает процессы репарации (восстановления) клеток. Но учёные уверены, что голодать — неправильно. Тогда на помощь может прийти гречневая крупа.

Людям с тяжёлыми заболеваниями, беременным или детям голодание категорически противопоказано. Продуктом, который поможет вырабатывать нужный объем SIRT1, является гречневая крупа или мука, — рассказала РИА Новости завкафедрой биофизики СФУ Валентина Кратасюк.

Кроме того, гречиха богата растительным белком и аминокислотами, витаминами группы B и клетчаткой, что способствует быстрому насыщению и полезно для нервной системы, иммунитета и здоровья кровеносной системы.

Мы первыми в мире обнаружили преимущества гречихи как источника SIRT1. Это растение — настоящий суперфуд. Есть исследования, доказывающие эффективность винограда для продления жизни клеток, но, во-первых, в отличие от гречихи он малодоступен во многих регионах мира, и, во-вторых, он совсем не отличается диетическими свойствами. При этом сложно представить, сколько винограда придется съесть, чтобы запустить механизмы клеточного восстановления, — пояснила инициатор исследования, доцент СФУ Шубхра Панде.

Исследования на животных показали, что добавление в рацион перемолотой гречки обеспечивает стабильную прибавку веса подопытных, при этом уровень SIRT1 у них вырос в 30 раз — это оптимально. Снижение калорийности корма для крыс привело к снижению общего количества белка в крови на 19%, в желудке на 95%, в печени и почках на 35,2% и 27% соответственно. Так же происходит и у людей, прибегающих к жёстким диетам без физнагрузок, — их организмы страдают от нехватки белка. В отличие от голодания употребление даже больших порций гречки не вызывает чрезмерную выработку SIRT1 и не приводит к опасной «побочке» — окислительному стрессу, подчеркнули учёные.

Исследование проводилось специалистами СФУ в сотрудничестве со представителями Красноярского государственного медицинского университета имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, Научно-исследовательского института медицинских проблем Севера и Института биофизики ФИЦ КНЦ СО РАН. Результаты опубликованы в Journal of Cereal Science.

Как писал NEWS.ru ранее, генетики совместно с биологами из Шотландии и Германии провели исследование, которое подтвердило теорию, что любители мяса стареют быстрее.