Диетолог: подсчёт и дефицит калорий в рационе вредят организму

https://static.news.ru/photo/6477fa28-8471-11eb-a1bf-96000091f725_660.jpg Фото: Andrey Turusov/Russian Look/Global Look Press

Диетологи не рекомендуют пациентам считать калории для снижения массы тела. Также вредно для организма ограничивать поступление калорий ниже определённого уровня основного обмена веществ, поскольку это грозит потерей мышечной ткани. Об этом сообщила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

В интервью РИА Новости Стародубова пояснила , что для похудения необходимо снижение калорий, поскольку иначе снижения массы тела не будет. Однако при этом важно понимать, сколько калорий человек тратит за день.

«Важно понимать, что каждый день мы тратим определённое количество калорий просто на поддержание жизненно важных процессов в организме — основной обмен, а он зависит от пола, возраста, массы тела, и обычно составляет от 1000–1500 ккал у женщин до 1400–2000 ккал для мужчин. Кроме того, нужна энергия для пищеварения, работы кишечника после приёма пищи. Это добавляет ещё около 10%. Ещё не менее 20% от величины основного обмена — 200–400 ккал к базовой величине — необходимо для работы, движения, любых других видов активности», — сказала диетолог.

По словам эксперта, не следует ограничивать поступление энергии ниже уровня основного обмена. В этом случае организм начинает защищаться, обмен веществ снижается, мышечная ткань пропадает вместе с жировой, и при возврате к стандартной модели питания вес грозит быстро вернуться к прежним цифрам или даже увеличиться.

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