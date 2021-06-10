Диетолог назвала самые лучшие заправки для салатов

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, какой заправке отдать предпочтение летом и как долго можно хранить уже готовое блюдо. Её рекомендации приводит радио Sputnik.
По словам Нурии Диановой, сметана
В неё просто можно добавить какие-нибудь травки для вкуса. Фруктовый салат тоже можно смягчить, заправить сметаной или йогуртом, мягким жидким творогом, это будет реверанс в сторону здоровья, — советует Дианова.
Также не стоит забывать и о растительном масле. Диетолог рекомендует выбирать пахучие, нерафинированные масла с витаминами Е и А и не ограничиваться одним только подсолнечным. Масла из других растений часто имеют собственные уникальные свойства.
Можно взять масло грецкого ореха, виноградной косточки. Тыквенное масло — «бомба» для мужчин, оно полезно для предстательной железы. Льняное масло — это вообще российский суперфуд, — отметил специалист.
Что касается объёма салата, то его надо готовить столько, чтобы можно было съесть за один раз. Срок хранения уже заправленного блюда весьма короткий, однако и без заправки очищенные овощи долго хранить нельзя — они обсеменяются бактериями и создают прямо риск заражения.
Хранить готовое блюдо не стоит даже в холодильнике, поскольку некоторые бактерии, размножающиеся на сырых овощах, предпочитают именно низкую температуру.
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