Диетолог назвала самые лучшие заправки для салатов

https://static.news.ru/photo/98f9e5c9-a19a-451b-b048-538849d5ceb6_660.jpg Баклажаны темпура с помидорами Фото: Moscow Restaurant Week

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, какой заправке отдать предпочтение летом и как долго можно хранить уже готовое блюдо. Её рекомендации приводит радио Sputnik.

По словам Нурии Диановой, сметана подходит как для салатов из овощей, так и для салатов из фруктов. Ею можно заменить, в частности, так популярный в народе майонез. По словам врача, даже 20-процентная сметана будет легче «лёгкого» майонеза, при этом она является натуральным продуктом и не имеет консервантов.

В неё просто можно добавить какие-нибудь травки для вкуса. Фруктовый салат тоже можно смягчить, заправить сметаной или йогуртом, мягким жидким творогом, это будет реверанс в сторону здоровья, — советует Дианова.

Также не стоит забывать и о растительном масле. Диетолог рекомендует выбирать пахучие, нерафинированные масла с витаминами Е и А и не ограничиваться одним только подсолнечным. Масла из других растений часто имеют собственные уникальные свойства.

Можно взять масло грецкого ореха, виноградной косточки. Тыквенное масло — «бомба» для мужчин, оно полезно для предстательной железы. Льняное масло — это вообще российский суперфуд, — отметил специалист.

Что касается объёма салата, то его надо готовить столько, чтобы можно было съесть за один раз. Срок хранения уже заправленного блюда весьма короткий, однако и без заправки очищенные овощи долго хранить нельзя — они обсеменяются бактериями и создают прямо риск заражения.

Хранить готовое блюдо не стоит даже в холодильнике, поскольку некоторые бактерии, размножающиеся на сырых овощах, предпочитают именно низкую температуру.

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