Диетолог назвала «очень классное» блюдо для жаркой погоды

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дмитрий Новиков NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

В жару организм активно теряет воду через кожу, чтобы охлаждаться, поэтому в такие дни нужно обязательно следить за водным балансом. При выходе из дома необходимо брать с собой прохладительные напитки. Об этом сообщила «Москве 24» врач-терапевт Надежда Чернышова. Эксперт рассказала, сколько воды нужно пить при жаре.

По словам медика, чтобы понять, сколько организму требуется жидкости, нужно ориентироваться на своё самочувствие. Если есть хоть малейший намёк на жажду, нужно сразу сделать несколько глотков воды, не дожидаясь, когда...