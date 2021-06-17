Диетолог назвала «очень классное» блюдо для жаркой погоды

Знойная погода не время для жирной жареной пищи, от неё лучше отказаться, заявила в беседе с NEWS.ru диетолог и врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова. По её словам, в такие дни можно смело устраивать разгрузочные дни, а «очень классным» блюдом станет «правильный вариант окрошки».
Будет заходить хороший, правильный вариант окрошки, если колбасу заменить любым отварным мясом, которое вам нравится. Очень классная вещь. Или добавлять орехи. Сейчас можно взять и на несколько дней жары просто отказаться от животного белка. Это будет очень полезно. Плохо не будет. У нас есть в организме его минимальный условный запас на сутки. Это будет носить оздоровительный эффект, — отметила эксперт.
Дианова добавила, что на обед можно приготовить салаты с орехами, семенами, заправленные растительным маслом, или с сырами, например с моцареллой, рикоттой.
Греческий [салат] не очень. Он солоноват всё-таки для жары. От него ещё больше пить захочется и, соответственно, потеть будешь. А вечером [можно] добавлять, аппетит-то придёт всё равно, я бы посоветовала добавлять рыбу. Она что куском, что котлетной массой усваивается легко, легче, чем мясо. А вот кусковое мясо, курица тяжелее для ферментных систем [организма], — считает диетолог.
Запасы углеводов восполнят «пара адекватных, хороших хлебцов», резюмировала собеседница.
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