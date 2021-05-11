Диетолог назвал лучший способ приготовления мяса

https://static.news.ru/photo/74f141c4-b2c6-11eb-b487-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: primemeat.ru

Оптимальный вариант приготовления мяса, который не повредит желудочно-кишечному тракту человека, — паровая котлета. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала диетолог Марият Мухина.

По словам Мухиной, измельчение — это наиболее правильный способ переработки мяса. При употреблении котлеты желудку не требуется больших усилий для её переваривания, выработки большого количества ферментов, как при расщеплении цельного куска.

Почему колбаса «Докторская» так называется? Измельчение вплоть до мясного суфле очень хорошо для усвояемости, этот продукт в своё время разработали и начали производить для восстановления пострадавших и истощённых людей, бойцов. Такой продукт был максимально полезен и очень хорошо усваивался, — рассказала диетолог.

При этом Мухина отметила, что чрезмерное употребление мяса вредит здоровью. Организм нуждается лишь в небольшом количестве животного белка. Злоупотребление приводит к развитию атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

На один килограмм веса человеку необходим 1 грамм белка и, в целом, взрослому может оказаться достаточно всего 60 граммов белка в день. При этом в 100 граммах мяса содержится 18–20 граммов животного белка. Чтобы выяснить, сколько мяса можно съесть в день без вреда для здоровья, нужно умножить свой вес на коэффициент 3.

Если получившийся результат кажется небольшим, можно увеличить объём блюда, добавив к нему больше овощей.

Очень хорошо добавлять в фарш или в рубленое мясо кабачки, зелень, морковь. Кто-то отруби кладёт, и это лучше, чем хлеб: менее калорийно и более диетично. Тыкву можно, лука много — всячески надо разбавлять количество мяса, — объяснила диетолог.

Ранее сообщалось о том, что учёные нашли способ продлить жизнь. Группа учёных из Национального института рака и института старения (США) установила, что ежедневное достижение нормы по количеству совершённых шагов улучшает здоровье и продлевает жизнь.