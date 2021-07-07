Диетолог назвал категории людей, которые никогда не похудеют

Похудеть могут практически все, однако существует категория людей, которая не сбросит лишний вес ни при каких условиях. Об этом в беседе с «Народными Новостями» рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По словам эксперта, организму всегда можно предъявить такие условия, при которых он точно похудеет.

Весь вопрос, что для многих какие-то условия оказываются несовместимыми с понятием качества жизни, смысла жизни, цели жизни. Человек не может, допустим, соблюдать какую-то диету или режим двигательной активности. Не может, и всё, пусть даже понятно, что этот режим привёл бы его к похудению, — пояснил Гинзбург.

Врач отметил, что секрет успешного похудения прост: здоровая еда, физическая активность и полноценный сон. Также не повредит и позитивное отношение к жизни.

Ранее диетолог Татьяна Разумовская заявила, что похудеть без диеты и активного занятия спортом поможет хороший сон. Она отметила, что регулярный недосып приводит к снижению уровня гормона лептина, подавляющего аппетит, при этом растут гормоны грелин и кортизол, усиливающие голод.