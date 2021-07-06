Раскрыт эффективный способ похудеть без диеты и спорта

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Похудеть без диеты и активного занятия спортом поможет хороший сон. Об этом в интервью РИА Новости рассказала диетолог Татьяна Разумовская.

По словам Разумовской, чтобы похудеть, нужно высыпаться. Регулярный недосып приводит к снижению уровня гормона лептина, подавляющего аппетит, при этом растут гормоны грелин и кортизол, усиливающие голод.

Кроме того, избыток кортизола приводит, в частности, к перееданию и увеличению жира в абдоминальной области, то есть в области живота, — пояснила диетолог.

Татьяна Разумовская советует людям включать в свой рацион клетчатку, которая нормализует уровень холестерина и сахара, положительно влияет на кишечник, избавляя от чувства голода.

В день нужно съедать 20–40 граммов клетчатки. Включайте в свой рацион каши, бобовые, цельнозерновой хлеб, сухофрукты, орехи и овощи, — рекомендует эксперт.

Также она советует потреблять достаточное количество белка — до 1,5 грамма на килограмм веса. Это могут быть мясо, рыба, молочные продукты, орехи, бобовые, соя.

Переваривание белка — долгий процесс: вы будете дольше чувствовать себя сытым. На усвоение белка организм расходует больше калорий, чем на белки или углеводы, — резюмировала диетолог.

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