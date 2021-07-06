Назван обезображивающий признак опасного уровня холестерина

На повышенный уровень холестерина в крови могут указывать мелкие наросты на лице, которые называются ксантомы. Об этом со ссылкой на врача Катарину Сванберг сообщает британское издание Daily Express.

Как пишет издание, единственным точным способом узнать уровень холестерина является анализ крови. Однако в случае, если он превышает норму в течение длительного времени, на коже больного могут появиться наросты. Они имеют желтоватый цвет и часто появляются на веках или вокруг них.

Сами по себе эти новообразования безвредные и не болят, — сообщила в беседе с изданием Катарина Сванберг.

При обнаружении таких наростов рекомендуется обратиться к медикам и сдать анализ крови. В материале говорится, что холестерин накапливается в артериях и со временем может привести к их закупорке, что, в свою очередь, ведёт к инфаркту или инсульту.

Снижению уровня холестерина способствует активный образ жизни и диета с высоким содержанием ненасыщенных жиров.

Ранее врач объяснила, когда повышенный холестерин полезен для здоровья.