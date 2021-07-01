Врач объяснила, когда повышенный холестерин полезен для здоровья

Холестерин нужен организму для построения клеточных мембран, в состав которых он входит. Кроме того, он участвует в синтезе желчных кислот и благодаря ему улучшается пищеварение. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко.

По словам медика, исследования показывают, что те люди, у кого достаточный уровень холестерина, реже страдают от болезни Альцгеймера. Главное — выяснить, какой именно холестерин преобладает в организме.

Если у вас высокий уровень общего холестерина, то он может быть повышен как за счёт плохого холестерина — так называемых липопротеинов низкой плотности, так и за счёт хорошего холестерина — липопротеинов высокой плотности, — пояснила Романенко.

Чтобы это узнать, специалист советует сдать расширенный анализ, который называется «липидный спектр». Если окажется, что холестерин повышен за счёт липопротеинов высокой плотности, это значит, что риск атеросклероза минимален. Если показатель повышен из-за липопротеинов низкой плотности, то возникает риск развития воспаления и атеросклероза.

Триглицериды — нейтральный жир — как раз виновники образования коварных бляшек на стенках ваших сосудов, — отметила терапевт.

Ранее сообщалось, что высокий уровень холестерина в крови связан с риском развития сосудистой деменции, приводящей к развитию болезни Альцгеймера и других форм слабоумия.