Диетолог дала совет по правильному питанию в жару

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Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24» дала совет, как правильно питаться в жаркую погоду, чтобы не навредить своему здоровью.

Как рассказала специалист, в первую очередь в жару стоит отказаться от употребления «согревающей» еды, например, мяса и жирных бульонов. По её словам, говядина, баранина или свинина долго перевариваются и, соответственно, выделение тепла происходит тоже долго. Это может приводить к неважному самочувствию. В связи с этим она советует заменить их в рационе на курицу или кролика.

В жаркую погоду пища должна быть лёгкой. Само питание нужно сделать частым и дробным. А основные приёмы пищи сместить на время до и после наступления жары. А в традиционное время обеда, в 12–13 часов, лучше употреблять овощные супы, салаты или запеканки, — рекомендует Соломатина.

Чтобы избежать перегрева, по мнению диетолога, в рацион также необходимо добавить насыщенные жидкостью продукты — овощи, фрукты и ягоды. Кроме того, нельзя забывать о воде: каждые 20–30 минут делать по паре глотков.

Ранее диетолог и врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, что в жару можно смело устраивать разгрузочные дни, а «очень классным» блюдом станет «правильный вариант окрошки».