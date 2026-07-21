Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 08:23

Ребрышки в маринаде из киви — мясо настолько нежное, что слетает с кости. Рецепт волшебного маринада

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру говяжьи ребрышки, один спелый киви, горчицу и паприку — и через 3 часа в духовке получаю мясо, которое буквально само отходит от кости. Фруктовые кислоты делают его невероятно мягким, а маринад дает насыщенный вкус и аппетитную румяную корочку. Подаю с любым гарниром — идеальный ужин для всей семьи.

Ингредиенты

Говяжьи ребрышки — 1,5–2 кг, киви — 1 шт., майонез — 2 ст. л., томатная паста — 1 ст. л., яблочный уксус — 3 ст. л., дижонская горчица — 2 ст. л., молотая паприка — 1 ст. л., чеснок — 3–4 зубчика, оливковое масло — 1 ст. л., соль — 1,5–2 ч. л., черный молотый перец — 1 ч. л.

Как готовлю

Сначала очищаю киви и разминаю в пюре, затем смешиваю его с майонезом, томатной пастой, горчицей, уксусом, паприкой, измельченным чесноком, маслом, солью и перцем до однородности. Ребрышки обсушиваю, при необходимости делаю несколько неглубоких надрезов и тщательно натираю маринадом со всех сторон. Убираю в холодильник минимум на 2 часа, чтобы мясо пропиталось. Тем временем разогреваю духовку до 180 градусов, перекладываю ребрышки вместе с маринадом в рукав для запекания или плотно заворачиваю в фольгу и готовлю около 3 часов. За 20–30 минут до окончания раскрываю рукав или фольгу, увеличиваю температуру до 200 градусов и даю мясу подрумяниться, периодически поливая его выделившимся соком. Ребрышки получаются настолько нежными, что мясо буквально само отходит от кости.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Мясо получилось таким нежным, что нож входил без усилий, а на срезе — розовый сок и идеальная текстура. Единственный момент: не забудьте смыть мякоть киви перед запеканием, иначе корочка будет подгорать. Хранить остатки можно в холодильнике пару дней — на следующий день ребрышки стали еще вкуснее.

Проверено редакцией
Читайте также
В России подешевел один вид мяса
Общество
В России подешевел один вид мяса
Закрываю сезон зелени лепешками — замораживаю полуфабрикаты, а зимой жарю как свежие
Общество
Закрываю сезон зелени лепешками — замораживаю полуфабрикаты, а зимой жарю как свежие
Есть торт во сне: ждите гостей или любви? Полное толкование сновидения
Семья и жизнь
Есть торт во сне: ждите гостей или любви? Полное толкование сновидения
Клубника и вишня отдыхают: варю изумрудное варенье из киви — густое, кисло-сладкое, с косточками
Общество
Клубника и вишня отдыхают: варю изумрудное варенье из киви — густое, кисло-сладкое, с косточками
Беру киви и мариную ребрышки — после духовки мясо само отходит от кости: домашние просят готовить снова
Общество
Беру киви и мариную ребрышки — после духовки мясо само отходит от кости: домашние просят готовить снова
Общество
рецепты
еда
мясо
киви
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд разрешил водителям не возить с собой полис ОСАГО
«У нас в стране все есть»: россиян призвали отказаться от отдыха за рубежом
Солдат ВСУ не дал сослуживцам заманить российских военных в ловушку
Командование ВСУ создало отдельный батальон из-за страха потерять Харьков
Российские С-400 могут перейти в руки третьих стран
Жителей Москвы предупредили о погодных сюрпризах в августе
Названы главные налоговые риски для бизнеса во втором полугодии 2026 года
США и Иран получили неожиданное предложение
В Минздраве назвали вакцину, продлевающую жизнь
Суд снова рассмотрит дело пилота, посадившего самолет в поле
Аэропорты двух южных городов России взяли паузу в работе
«Заползли в окоп»: бойцы ВС России устроили «сюрприз» пьяным солдатам ВСУ
Турецкий аналитик предупредил Украину о риске полной утраты суверенитета
В Европарламенте заявили о подготовке к вводу войск на Украину
В Раде раскрыли процент украинцев, которых мобилизуют с нарушением закона
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 21 июля: инфографика
Нутрициолог назвала главную пользу углеводных продуктов
Средства ПВО за ночь сбили 209 украинских БПЛА над Россией
Падение обломков БПЛА спровоцировало лесной пожар в российском регионе
Первое в России дело ЛГБТ-сообщества получило продолжение
Дальше
Самое популярное
Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Мощная атака на Москву ночью 20 июля: разрушения и раненые, что известно
Москва

Мощная атака на Москву ночью 20 июля: разрушения и раненые, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.