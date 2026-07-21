Ребрышки в маринаде из киви — мясо настолько нежное, что слетает с кости. Рецепт волшебного маринада

Беру говяжьи ребрышки, один спелый киви, горчицу и паприку — и через 3 часа в духовке получаю мясо, которое буквально само отходит от кости. Фруктовые кислоты делают его невероятно мягким, а маринад дает насыщенный вкус и аппетитную румяную корочку. Подаю с любым гарниром — идеальный ужин для всей семьи.

Ингредиенты

Говяжьи ребрышки — 1,5–2 кг, киви — 1 шт., майонез — 2 ст. л., томатная паста — 1 ст. л., яблочный уксус — 3 ст. л., дижонская горчица — 2 ст. л., молотая паприка — 1 ст. л., чеснок — 3–4 зубчика, оливковое масло — 1 ст. л., соль — 1,5–2 ч. л., черный молотый перец — 1 ч. л.

Как готовлю

Сначала очищаю киви и разминаю в пюре, затем смешиваю его с майонезом, томатной пастой, горчицей, уксусом, паприкой, измельченным чесноком, маслом, солью и перцем до однородности. Ребрышки обсушиваю, при необходимости делаю несколько неглубоких надрезов и тщательно натираю маринадом со всех сторон. Убираю в холодильник минимум на 2 часа, чтобы мясо пропиталось. Тем временем разогреваю духовку до 180 градусов, перекладываю ребрышки вместе с маринадом в рукав для запекания или плотно заворачиваю в фольгу и готовлю около 3 часов. За 20–30 минут до окончания раскрываю рукав или фольгу, увеличиваю температуру до 200 градусов и даю мясу подрумяниться, периодически поливая его выделившимся соком. Ребрышки получаются настолько нежными, что мясо буквально само отходит от кости.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Мясо получилось таким нежным, что нож входил без усилий, а на срезе — розовый сок и идеальная текстура. Единственный момент: не забудьте смыть мякоть киви перед запеканием, иначе корочка будет подгорать. Хранить остатки можно в холодильнике пару дней — на следующий день ребрышки стали еще вкуснее.