Диетолог дала совет по эффективному снижению холестерина

Врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с «Народными Новостями» рассказала, как держать под контролем уровень холестерина.

По её словам, в большинстве случаев повышенный холестерин является последствием неправильного образа жизни. Поэтому в первую очередь нужно наладить правильное сбалансированное питание.

Дюваль советует исключить жирную и жареную пищу. При этом полностью отказываться от животных жиров не стоит, поскольку, например, морепродукты и рыба благотворно влияют на здоровье человека.

Однако их употребление нужно перенести на первую половину дня. А на ужин лучше всего оставить зелёные овощи и белковую пищу, — рассказала диетолог.

Она отметила, что положительные изменения уровня холестерина можно будет увидеть уже через три дня правильного питания с большим количеством овощей, зелени и фруктов.

Также, по её мнению, следует отказаться от сладких напитков — чая и кофе с молоком, соков и газировки. Все они вызывают чувство голода, в результате человек ест в несколько раз больше положенной нормы, таким образом повышая уровень холестерина.

Ранее сообщалось, что высокий уровень холестерина в крови связан с риском развития сосудистой деменции, приводящей к развитию болезни Альцгеймера и других форм слабоумия.