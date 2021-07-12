Дерматолог рассказала о последствиях сухого воздуха дома

Если показатель влажности в квартирах во время отопительного сезона держится в районе 40–60%, то никакого вреда это не нанесёт. Когда же данное значение падает ниже 40%, то у людей могут появиться излишняя усталость, ощущение «песка» в глазах, носовые кровотечения, у некоторых — шелушение кожи. Об этом «Москве 24» рассказала дерматовенеролог Наталия Жовтан.

Как только показатель влажности падает ниже уровня 40%, проявляются нежелательные симптомы. В частности, у людей появляется повышенная усталость глаз из-за снижения выработки слёзной жидкости. Многие жалуются на ощущение, будто в глаза насыпали песка, также повышается вероятность носовых кровотечений, — отметила врач.

По её словам, при низком уровне влажности в помещениях люди испытывают проблемы с дыханием, появляются першение в горле и осиплость голоса. Такие симптомы крайне опасны для астматиков. Кроме того, при сухом воздухе начинает шелушиться кожа.

Потеря влаги приводит к тому, что в верхних слоях кожи нарушается кровообращение. Она получает меньше питательных веществ, из-за этого затрудняется регенерация, — объяснила Жовтан.

Для того чтобы избавиться от излишней сухости воздуха, лучше всего на подоконник поставить плоскую ёмкость с водой, чтобы испарение происходило равномерно. Также существуют многочисленные бытовые увлажнители воздуха, с помощью которых можно не только сделать воздух в квартире более комфортным, но и очистить его от бактерий и вирусов, заключила врач.

Ранее эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, что проветривать квартиру необходимо два-три раза в день или чаще, если позволяет погода, а также после визитов коммунальщиков или сотрудников служб доставки. Так, проветривание — одна из простейших, но эффективных мер профилактики коронавируса, гриппа и ОРВИ, так как при открытии окон из воздуха внутри замкнутых пространств удаляются инфекционные агенты.