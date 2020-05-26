Дерматолог рассказала о преимуществах искусственного загара перед настоящим

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После вынужденной самоизоляции россиянам может захотеться подольше бывать на солнце, чтобы приобрести более здоровый и цветущий вид, но для кожи полезнее воспользоваться другими способами преобразиться летом, рассказала дерматолог Лариса Алексеева.

Как известно, ультрафиолетовое излучение вредит здоровью кожи, особенно если у человека есть склонность к онкологическим заболеваниям, в частности — отягощённая наследственность. Для придания коже смуглого оттенка безопаснее использовать средства для искусственного загара. А если использовать его в профессиональных студиях, можно достичь прекрасного результата, передаёт Радио Sputnik.

Вопреки распространённому мнению, средство для автозагара предпочтительнее выбирать не самому, а при помощи специалиста. В противном случае результат может расстроить — оттенок кожи не всегда получается естественным и равномерно распределяется по телу.

Автозагар бывает в нескольких формах. Есть кремы, гели, спреи, но основной компонент у них — дигидроксиацетон (ДГА). Этот компонент получается из сахарной свёклы и сахарного тростника. При контакте с аминокислотами нашей кожи он дает желаемый оттенок. Очень часто оттенок бывает не тот, который мы хотим, а желтоватый и болезненный, поэтому средство надо подбирать с профессионалом, — пояснила Алексеева.

Как писал NEWS.ru ранее, парикмахерские и салоны красоты в Москве возобновят свою работу не скоро, поскольку без них пока никто не умирал. Так мэр столицы Сергей Собянин ответил на вопрос о сроках открытия данного вида сферы услуг.