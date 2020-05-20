Собянин ответил на вопрос, когда в Москве откроются салоны красоты

https://static.news.ru/photo/02f1173e-9a21-11ea-8088-fa163e074e61_660.jpgСергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Парикмахерские и салоны красоты в Москве возобновят свою работу не скоро, поскольку без них пока никто не умирал. Так мэр столицы Сергей Собянин ответил на вопрос о сроках открытия данного вида сферы услуг.
Без парикмахерской никто не умирал, а те, кто не получает плановую медицинскую помощь, — они станут просто критическими больными, — заявил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
Столичный мэр добавил, что следует понимать «страшную угрозу, которая висит над нашими близкими, родными» в условиях пандемии коронавируса. Ситуация серьёзная, действовать надо адекватно угрозе, считает Собянин.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Сергей Собянин рассказал о планах по смягчению введённых из-за коронавируса ограничений. По его словам, часть запретов могут снять на следующей неделе. Так, у властей есть планы по открытию части медицинских учреждений для плановой помощи.