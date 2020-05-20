Собянин ответил на вопрос, когда в Москве откроются салоны красоты

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Лечение с помощью переливания плазмы донора, переболевшего коронавирусом, помогло второму пациенту в Санкт-Петербурге. Завотделением реабилитации спинальных больных и черепно-мозговой травмы Анатолий Спирин уже на второй день после процедуры почувствовал себя лучше, а через два дня врачи перестали беспокоиться за его здоровье.

Врач, у которого до переливания отмечалась тяжёлая форма заболевания, уже выписан из больницы, сообщают «Невские новости». Издание отмечает, что в городской больнице № 40 в настоящий момент находится ещё один...