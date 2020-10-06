Дерматолог рассказал о малоизвестной пользе защитных масок

https://static.news.ru/photo/5b4ae9d4-07c0-11eb-9805-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Использование зашитной маски во время пандемии коронавируса поможет избежать ещё одной болезний — хейлита. Так называют воспаление, которое поражает кожу, слизистую оболочку и красную кайму губ, иссушая их.

Считается, что губы могут сохнуть и трескаться из-за нехватки витаминов группы А и Е. Но причиной может быть и их переизбыток, если человек злоупотребляет различными добавкми, рассказал врач-дерматовенеролог Алексей Едемский.

Однако, отметил он, маска способна минимизировать вероятность неприятных последствий.

Под маской создаётся парниковый эффект, это не усугубляет хейлит, а может, наоборот, в каком-то смысле улучшить состояние, потому что влажность под маской больше. Медицинская маска больше влияет на высыпания, воспалительные элементы, гиперчувствительность, — рассказал Едемский в эфире радио Sputnik.

Врач отметил, что с наступлением прохладной погоды сухость губ — обычное явление. В качестве профилактики он рекомендовал использовать гигиеническую помаду, которая создаёт защитную плёнку и предотвращает испарение влаги с поверхности кожи. Кроме того, по словам специалиста, в помещении можно применять средства с увлажняющим эффектом, например с глицерином или с гиалуроновой кислотой.

Ранее, как писал NEWS.ru, терапевт Людмила Лапа напомнила о необходимости регулярно стирать и обрабатывать многоразовые маски. Те, кто пренебрегает этим, подвергают своё здоровье ещё большему риску, пояснила она.