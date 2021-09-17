Дерматолог опровергла миф о зависимости кожных болезней от питания

Врач-дерматолог Анна Бессалова рассказала, что кожные заболевания не зависят от пищевых привычек. Она выделила только одну небольшую группу пациентов, которым нужно менять рацион. Её слова приводит
Для тех, чьё лечение состоит в смене питания (тяжёлая форма акне, розацеа), исключают цельное молоко и продукты с высоким гликемическим индексом, рекомендуют убрать острое, пряное, слишком горячее и спиртное. Также есть пациенты с атопическим дерматитом и пищевой аллергией на определённый продукт.
Разумеется, такие пациенты из рациона должны исключать аллерген. Но в целом мы просто рекомендуем здоровое полноценное разнообразное питание с большим количеством овощей и фруктов с достаточным содержанием белка, — сказала Бессалова.
Она добавила, что в целом прямой связи между кожными заболеваниями и питанием не бывает.
Ранее врач-дерматолог и трихолог Инна Петросова рассказала, на что обратить внимание при уходе за кожей и волосами в осеннюю погоду. Главное — увлажнение, а вот летняя защита от солнца уже не требуется.