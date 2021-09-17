Дерматолог опровергла миф о зависимости кожных болезней от питания

Врач-дерматолог Анна Бессалова рассказала, что кожные заболевания не зависят от пищевых привычек. Она выделила только одну небольшую группу пациентов, которым нужно менять рацион. Её слова приводит 5-tv.ru .

Для тех, чьё лечение состоит в смене питания (тяжёлая форма акне, розацеа), исключают цельное молоко и продукты с высоким гликемическим индексом, рекомендуют убрать острое, пряное, слишком горячее и спиртное. Также есть пациенты с атопическим дерматитом и пищевой аллергией на определённый продукт.

Разумеется, такие пациенты из рациона должны исключать аллерген. Но в целом мы просто рекомендуем здоровое полноценное разнообразное питание с большим количеством овощей и фруктов с достаточным содержанием белка, — сказала Бессалова.

Она добавила, что в целом прямой связи между кожными заболеваниями и питанием не бывает.

Ранее врач-дерматолог и трихолог Инна Петросова рассказала, на что обратить внимание при уходе за кожей и волосами в осеннюю погоду. Главное — увлажнение, а вот летняя защита от солнца уже не требуется.