Депздрав объяснил участие инвалидов в испытаниях вакцины для подростков

Депздрав Москвы прокомментировал публикации СМИ о том, что детей-инвалидов начали приглашать на испытания «вакцины для подростков». В ведомстве подчеркнули, что участие в исследовании является полностью добровольным и требует письменного согласия родителей и подростка. Соответствующий документ поступил в распоряжение NEWS.ru.

В нём сказано, что для участия в исследовании приглашаются подростки 12–17 лет, не имеющие противопоказаний к вакцинации. Это может касаться и детей с инвалидностью при желании и наличии письменного согласия, подписанного родителями и ребёнком. Перед вакцинацией потенциальному участнику проводят ЭКГ, ПЦР-тест, биохимический и общий клинический анализ крови, анализ крови на антитела к COVID-19, ВИЧ, гепатит, общий анализ мочи и ряд других исследований.

Только в случае, если результаты осмотра и опроса врача, а также результаты анализов позволяют участвовать в исследовании, он приглашается на вакцинацию, — подчеркнули в департаменте.

Там отметили, что противопоказанием к прививке является наличие аутоиммунных и других хронических заболеваний, наличие которых подвергает здоровье участника риску или затрудняет интерпретацию результатов обследования.

Ранее президент Центра проблем аутизма Екатерина Мень сообщила, что представители поликлиник звонят родителям детей-инвалидов и предлагают принять участие в испытаниях «вакцины для подростков», заявляя, что инвалидность ребёнка якобы не имеет значения при вакцинации. Она предположила, что препарат заранее решено объявить безопасным для детей-инвалидов.