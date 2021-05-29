Деньги и любовь: портрет типичного российского самоубийцы

Каждые 40 секунд в мире происходит самоубийство. По данным ВОЗ, Россия входит в первую тройку государств с самыми высокими показателями суицида на душу населения — 26,5 на 100 тысяч человек. По числу самоубийств мужчин она вообще является мировым лидером. Опрошенные NEWS.ru эксперты назвали основную причину суицидов в России. Низкий уровень жизни в стране становится прямой или косвенной причиной каждого второго суицида.

Все круги ада

Беда пришла откуда не ждали. У 4-летней Алисы Бабарицкой обнаружили редкую разновидность опухоли мозга. Спасти девочку могли только в институте Димы Рогачёва. Раз в три месяца нужно было летать в Москву с Камчатки. Снимать там гостиницу. Одно такое путешествие обходилось в 150–200 тысяч рублей.

Маме Олесе пришлось уйти с работы. Начальнику не нравилось её постоянное отсутствие. Обеспечение семьи полностью легло на мужа Романа. Он работал в пожарной охране и занимался перепродажей автомобилей. Больших денег не зарабатывал. Когда дочь заболела, потребовалось увеличить доход. Но живя в маленьком городке Камчатского края, это сделать сложно. Когда из вакансий только дворник и управляющий котельной.

Рассказывает Олеся Бабарицкая, супруга Романа:

— Когда Алиса заболела, я выплакала все слёзы. Рома держался молодцом. Не падал духом, много работал, оплачивал перелёты и счета. Я полностью погрузилась в болезнь дочери. Лечение отнимало много времени и сил. Конечно, ещё внутренние переживания меня съедали. Мы стали меньше общаться. Всё внимание Алисе и её болезни.

Я сейчас понимаю, что его «упустила». Не отследила момент, когда у мужа началась депрессия. Он резко стал равнодушным, печальным. Ходил, как в воду опущенный. Он твердил, что в жизни ничего не может добиться. Все добиваются, а он нет. Гнобил себя. Я спорила: это не так, ты лучший муж и отец. Это не помогало.

Последней каплей стало предательство его друзей. Рома раньше занимал деньги всем, кто бы ни попросил. Без расписки, на честном слове. Я ему говорю: проси назад, у нас дочь умирает. Но всем оказалось на это плевать. «Друзья» ответили: «Извини, братан, выкручивайся как хочешь, денег нет». Просто предали и растоптали.

Я вдруг заметила, что Рома перестал заниматься машинами. Всё свободное от работы время лежал на диване. До меня доходили слухи, что он наркотиками баловался. Я не верила. Он всегда был равнодушен к алкоголю и прочим одурманивающим веществам. Может, я отрицала очевидное. Сейчас уже правды не сыщешь.

Когда в очередной раз мне надо было лететь с дочкой в Москву, он мне сказал: «Денег нет, я не знаю, как ты поедешь». На него это не было похоже. Он готов был из-под земли достать нужную сумму.

Через несколько дней мы с дочкой нашли его в гараже мёртвым.

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В предсмертной записке он написал, что был для меня плохим мужем. «Не вытянул» семью в сложной ситуации. Сказал, что я достойна лучшего мужа. Как же он заблуждался. Я тогда была просто раздавлена. Супруга больше нет, дочь умирает. Мне повезло. На меня вышла сотрудница фонда, помогающего детям с онкологией. Продолжить лечение Алисы помогли добрые люди. Сейчас она поправляется.

Бедные мужчины убивают себя

Причиной самоубийства всегда является неразрешённая проблема, конфликт, в том числе внутриличностный, определённое несоответствие, пишет в научной работе «О детерминантах суицида» преподаватель кафедры уголовного права и криминологии кандидат юридических наук Елена Сидорова.

Она выделила три возрастных периода, когда люди совершают суицид чаще всего: в подростковом возрасте (15–24 года), среднем возрасте (40–60 лет) и пожилом возрасте (70–85 лет). Мужчины в четыре раза чаще женщин «накладывают на себя руки».

Добровольно уходят из жизни врачи, юристы, офицеры низового звена, музыканты, страховые агенты. Среди суицидников представителей этих профессий больше всего. Также эксперт выделила одну черту характера, которая свойственна большинству самоубийц.

Наличие мысли о самоубийстве связано с более высокими показателями общего перфекционизма. Это стремление к безупречности при высоком уровне притязаний, — сообщила эксперт.

Ещё две категории людей, которые чаще других совершают суицид, отметила психоактивистка, журналистка, основательница движения «Психоактивно» Саша Старость. Это пожилые и подростки. Первые добровольно уходят из жизни из-за заболеваний и беспросветной бедности. Вторых толкают на смерть проблемы с учёбой, отношениями со сверстниками или родителями.

У нас в стране не построена система психологической помощи детям и подросткам. Для них практически ничего не делается. Не существует никаких государственных программ, направленных на распознавание проблем в детской психике. Школьные психологи не выполняют свою функцию, это номинальная фигура. Саша Старость психоактивистка, журналистка, основательница движения «Психоактивно» психоактивистка, журналистка, основательница движения «Психоактивно»

Деньги и их отсутствие — основная причина, почему люди в России сводят счёты с жизнью, сообщила NEWS.ru психолог, специалист по суицидам Вероника Ерофеева. Большинство мужских самоубийств происходят по этой причине. В обществе есть представление о мужчине как о добытчике денег. Он должен зарабатывать столько, чтобы достойно обеспечить семью. На практике же это удаётся далеко не каждому.

Зарплата врача в Подмосковье — 25 тысяч рублей. Вы сами представьте. Только за один поход в магазин отдаётся две тысячи рублей. За обычные покупки. Такая ситуация у большинства людей. Им хочется честно работать и достойно получать. Человек смотрит, как живут богатые люди: дома, машины. Разрыв в доходах в России гигантский. Конечно, это провоцирует депрессию. Вероника Ерофеева психолог, специалист по суицидам психолог, специалист по суицидам

Вторая по распространённости причина добровольного ухода из жизни — семейные проблемы. Россия входит в первую десятку стран с самым большим количеством разводов. По мнению Вероники Ерофеевой, одной из главных причин этого является бедность, а также повышенные ожидания одного супруга от другого. Например, муж не может заработать достаточно и жена подаёт на развод. Он ищет утешения в бутылке, а потом приговаривает себя к смерти.

Третья — неудовлетворённость своей внешностью. Особенно это касается женщин. По словам психолога, дамы впадают в депрессию и решают уйти из жизни из-за несоответствия отражения в зеркале идеалам из соцсетей. Конечно, чаще других из-за этого погибают девочки-подростки.

Большинство суицидов можно предотвратить, убеждена Вероника Ерофеева. Человек, который решил уйти из жизни добровольно, намекает об этом окружающим. Говорит о смерти, шутит о ней и вообще пребывает в состоянии показного веселья. Многие раздают вещи, просят, чтобы позаботились о животных. Как будто собираются уехать далеко и надолго.

В статистику попадают завершённые суициды. Сотни тысяч попыток свести счёты с жизнью остаются неучтёнными. По словам психолога, мужчины чаще, чем женщины доводят начатое до конца. Потому что продумывают страшное мероприятие более тщательно.

У женщин больше развито чувство самосохранения. Это известный факт. Поэтому они инстинктивно выбирают тот способ самоубийства, который может не сработать. Плюс мы боимся быть некрасивыми даже после смерти, — сообщила Ерофеева.

Совершают суицид чаще других люди сильные и хладнокровные. Потому что для человеческой психики — это один из самых страшных поступков, сообщила Ерофеева. Поступок Романа Бабарицкого — типичный для личностей подобного склада. Люди, которые часто ноют и жалуются на жизнь, наоборот, редко совершают суицид.

Человек с ободранной кожей

Каждый год 10 ноября друзья приходят на могилу к Кате. Это годовщина её смерти. Катя похоронена на одном из кладбищ Новосибирска. В этом городе она жила и здесь же ушла из жизни. По собственному желанию. В то утро подруга забеспокоилась, что та не выходит на связь. Настояла, чтобы вскрыли квартиру. Тогда в Сибири окончательно лёг снег. Земля остыла, как и тело девушки, лежавшее посреди кухни съёмной квартиры. Катя была нетрадиционной сексуальной ориентации, но погубило её не это.

Рассказывает Дмитрий, друг Екатерины:

— Хоть мы оба журналисты, знакомство наше не связано с работой. Я помню дату, когда я её увидел в первый раз. 19 ноября 2008 года. Это было на дне рождения общего знакомого. Катя сразу привлекла моё внимание своей интеллигентностью, умением держаться, хорошими манерами. Она тогда одевалась в каком-то подростковом стиле, у неё была забавная стрижка, короткие, как бы ощипанные волосы. Я прозвал её воробушком. При её миниатюрности она напоминала мне маленькую птичку. Я бы про неё сказал, как говорили про Цветаеву, «человек с ободранной кожей». Она очень чутко всё воспринимала и тонко чувствовала. Была прямой, светлой, искренней, отзывчивой. Не любила врать, юлить, льстить. Она искренне не понимала, как можно свою жизнь тратить на зависть, интриги и выяснение отношений.

Недавно вспомнил, как мы выбирали ей туфли. Она как человек со вкусом не понимала, как можно продавать и носить некрасивую обувь. Возмущалась в магазине. Конечно, выбрала себе элегантную пару. Мы в клуб собирались.

Однажды Катя сильно влюбилась в девушку Свету. Вначале всё было хорошо. Они сняли вместе квартиру, строили планы на будущее. Катя, конечно, много работала. Не на одном месте. Была верстальщиком, официанткой в кофейне. У неё был кредит на машину плюс арендная плата за жильё. Денег не хватало. Пассию постоянное отсутствие Кати злило. Ей не хватало внимания. Начались скандалы, Света закатывала истерики: у тебя на меня нет времени! В итоге они разошлись. Девушка Кати быстро нашла другую, менее занятую. Заявила Кате, что новая любовь полностью затмила старую и знать её больше не хочет.

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Катя не смогла принять расставание и предательство. Началась депрессия. Было больно видеть, как она страдает, плачет. Хотелось как-то утешить, отвлечь. Я старался, сердце прямо сжималось. Я уже тогда жил в Москве. Приехал в Новосибирск к родителям. Перед моим отъездом мы встретились. Посидели, она отвезла меня домой. Говорила, что ей всё надоело, что ничего не радует и она хочет уехать в другой город, например, в Екатеринбург. Я отговаривал, искренне считал, что это ничего не поменяет. Сейчас понимаю, что зря. Ей нужна была смена обстановки и отвлечение от объекта любви. Она так и не смогла переключиться. Через два месяца после этого разговора Катя покончила жизнь самоубийством. Видимо, так и не смогла справиться с переживаниями.

Самоубийство с алкогольным душком

Проблема суицидов в России тесно переплетается с алкогольной. По данным главного нарколога РФ Евгения Брюна, около трети населения в любой популяции злоупотребляют спиртными напитками, но не обращаются при этом ни к наркологам, ни к врачам.

Горячительное само по себе толкает человека на смерть по собственному желанию. Преподаватель кафедры патологической физиологии Гродненского государственного медицинского университета Юрий Разводовский в прошлом году провёл исследование. Он изучил связь между потреблением крепкого алкоголя и суицидами в России. Он установил «положительную связь между потреблением крепкого алкоголя и уровнем самоубийств как среди мужчин, так и среди женщин».

Установлена закономерность, согласно которой увеличение уровня потребления крепкого алкоголя на 1 литр сопровождается ростом уровня суицидов среди мужчин на 5,4%, а среди женщин на 2,6%, — говорится в исследовании.

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Человек, который принимает алкоголь постоянно, попадает в замкнутый круг. У него появляется алкогольная депрессия, сообщил NEWS.ru врач — психиатр-нарколог Игорь Лазарев. Спиртное действует на нейромедиаторы, вызывая чувство спокойствия и улучшая настроение. Они постепенно к этому привыкают. Теперь если человек не пьёт, он испытывает грусть и тоску. Часто возникают суицидальные мысли.

Приняв на грудь, от мыслей он переходит к действиям. Алкоголь «растормаживает» человека, снимает барьеры, страх, убирает инстинкт самосохранения. Большинство суицидов было совершено в состоянии алкогольного опьянения. Игорь Лазарев психиатр и нарколог психиатр и нарколог

Мужчины больше, чем женщины склонны совершать пьяные суициды, добавил Игорь Лазарев. Им больше свойственно решать свои проблемы с помощью горячительного. Женщина может выплеснуть горе: поплакать, рассказать подруге или маме. Мальчиков с детства воспитывают, что эмоции показывать стыдно.

Суициды в России — это очень распространённая проблема, о которой мало говорят, рассуждает Саша Старость. На информационном уровне существует множество запретов на её освещение. Происходит некая «демонизация» проблемы, а дискуссии на этот счёт носят скорее маргинальный характер, убеждена собеседница NEWS.ru. По её мнению, в России следует снять запреты на освещение проблем суицида. Только открытое обсуждение поможет предотвратить новые случаи.