Число смертей от COVID-19 в России упало ниже 100 за сутки

https://static.news.ru/photo/141a29ea-fb2b-11ea-ae27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Количество летальных исходов коронавирусной инфекции в России упало ниже 100 случаев в день.

За последние сутки зарегистрировано 6148 случаев заражения COVID-19 и 79 смертей от коронавируса, пишет РИА Новости.

С начала эпидемии в России заразились 1 103 399 человек, умерли 19 418 человек.

По данным ВОЗ, во всем мире зафиксировано 30,3 млн случаев заражения COVID, скончались почти 950 тыс. Самое большое количество случаев отмечены в США, Индии, Бразилии, России и Перу.

Ранее NEWS.ru писал о том, что коэффициент распространения коронавируса в России выросдо 1,08.