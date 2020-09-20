Число смертей от COVID-19 в России упало ниже 100 за сутки

Количество летальных исходов коронавирусной инфекции в России упало ниже 100 случаев в день.
За последние сутки зарегистрировано 6148 случаев заражения COVID-19 и 79 смертей от коронавируса,
С начала эпидемии в России заразились 1 103 399 человек, умерли 19 418 человек.
По данным ВОЗ, во всем мире зафиксировано 30,3 млн случаев заражения COVID, скончались почти 950 тыс. Самое большое количество случаев отмечены в США, Индии, Бразилии, России и Перу.
Ранее NEWS.ru писал о том, что коэффициент распространения коронавируса в России выросдо 1,08.
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