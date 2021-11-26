Названы симптомы, которые нельзя игнорировать привитым от коронавируса

Издание Express перечислило два основных симптома коронавируса, которые ни в коем случае нельзя игнорировать вакцинированным пациентам. Автор публикации ссылается на данные приложения ZOE COVID, отслеживающего частоту проявления признаков инфекции. Вакцинированных просят обратить внимание на частое чихание и кашель. В этом случае им следует остаться дома и пройти тест на COVID-19.

Люди, которые поставили прививку от коронавируса, но заразились им, часто переносят заболевания бессимптомно или в лёгкой форме. Во время чихания и кашля они могут заразить вирусом окружающих.

Если вы сделали прививку и начали часто чихать или кашлять без причин, вам следует остаться дома и пройти тест на COVID-19, — приводит издание рекомендацию приложения ZOE.

Другими признакам заражения COVID-19 названы потеря вкуса и обоняния.

Ранее израильские учёные оценили риски заражения коронавирусом после вакцинации. Согласно их данным, вероятность заболевания становится значимой через три месяца после получения второй дозы вакцины и со временем возрастает. В исследованиях участвовали пациенты, получившие вакцину Pfizer от BioNTech, однако учёные считают, что полученные результаты распространяются и на другие препараты.