«Цензура сознания»: как отношение к коронавирусу раскалывает семьи

В последние полтора года российское общество разделилось. Одни — привержены вакцинации от коронавируса, другие — не верят в эффективность прививки от ковида. Третьи — не определились в своём отношении. Разные взгляды выливаются в споры и разногласия. Дети перестают общаться с родителями, а супруги — разводятся. NEWS.ru нашёл истории семейного краха и спросил у психологов, как сохранить отношения во время пандемии.

Не буду больше с ними носиться

Половина россиян боятся заразиться коронавирусом, из них только треть вакцинированы, остальные — по разным причинам избегают прививки. Другая половина не имеет этого страха. При этом около трети также получили вакцину. Этими людьми движет боязнь за близких, возможность доступа в общественные места, сообщил NEWS.ru социолог Левада-Центра Степан Гончаров. Опасаются болезни чаще люди старшего возраста, которые лояльно относятся к государству. Не испытывают страха перед коронавирусом, наоборот, более молодые граждане оппозиционных взглядов.

Россиян можно условно разделить на три группы. Первые— уже вакцинированы, их 38%, вторые — допускают для себя возможность привиться, но пока этого не сделали (31%), ещё столько же — не хотят получать вакцину, сообщил в интервью NEWS.ru глава ВЦИОМ Валерий Федоров. Из них убеждённых антипрививочников —10-15%. Они не доверяют прививкам в принципе, исходя из негативного жизненного опыта. По мнению Фёдорова, просвещать нужно людей из второй группы, которые не определились. Их позиция может измениться в любой момент.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Родителям Екатерины Гончаровой уже за 70 , они живут в небольшом городе Руза в Подмосковье и не хотят прививаться от коронавируса. Мать Екатерины недавно перенесла операцию на сердце и боится, что препарат может её навредить. Отец считает, что вакцина «неизвестно из чего сделана», российские разработки не вызывают у него доверия. Многие знакомые супружеской пары придерживаются такого же мнения. Они считают, что прививки созданы государством, чтобы убивать людей. При этом супруги сами недавно переболели ковидом в тяжелой форме и лежали в госпитале. Дочь Екатерина была уверена: после перенесённого родители обязательно одумаются. Но не тут-то было. Муж и жена остались при своём мнении.

Ездила в больницу, заботилась о них тогда. Возила лекарства, вещи. Я сказала, что если они я привьются и опять попадут в больницу, я этого делать не буду. Так носиться вокруг них не буду. На этом и договорились, — рассказала Екатерина NEWS.ru.

Родители и дочь постоянно спорят и ругаются по поводу необходимости вакцинации. Екатерина убеждена, что мутирующий вирус несёт в себе серьёзную опасность. Она вакцинировалась. Родители же схватились за голову, как узнали. Мама и папа уверены, только потому что их дочь молодая и здоровая, она хорошо перенесла прививку.

Поставишь прививку — умрешь

Для семьи Измайловых (фамилия изменена по их просьбе) из Москвы пандемия COVID-19 также стала испытанием на прочность. Появилась угроза развода. У жены (37 лет) высшее образование, она убеждена, что прививаться от коронавируса необходимо, а «Спутник» — хорошая вакцина. Женщина смотрит медицинские Youtube-каналы, читает в Instagram врачей-инфекционистов. Она заявила супругу (40 лет) о желании вакцинироваться, а тот чуть не упал в обморок. Он уверен, что после прививки жена умрёт максимум через полгода, и он станет вдовцом. Муж подсел на канал антивакцинаторов в Тик-токе, и оттуда черпает информацию. Там рассказывают об ужасных последствиях прививки. Муж заявил жене, что если она вакцинируется, он сразу подаст на развод. Супруга в шоке, у пары двое детей, одному из которых нет и года. Она боится заболеть и заразить детей, при этом любит мужа и хочет сохранить брак.

Или он, или я

Для 50-летнего Виталия из Новосибирска пандемия обернулась личной драмой. Тот день не предвещал ничего особенного. У супруги, его ровесницы, был день рождения, накрыли стол. К назначенному часу пришёл тесть Виталия. Выпили, закусили. У хозяина дома зазвонил телефон. Это был его брат, который работает в одной из городских колоний. Мужчина изъявил желание приехать и поздравить родственницу. Виталий, конечно, дал добро. Но реакция участников застолья была неожиданной. Отец и дочь заявили, не хотят видеть родственника, потому что он не привит от коронавируса. Они убеждены —работающий с заключенными человек обязательно будет им заражён. Супруга поставила условие: выбирай или он приходит или ухожу я. Виталий подумал, что жена остынет и не стал разворачивать гостя на полпути. Тогда отец и дочь собрали вещи и уехали. Брат застал брата в пустой квартире. На следующий день жена не вернулась. Прошло несколько дней. Супруга заявила по телефону, что он нанёс ей обиду и оскорбил её отца. Позднее жена все-таки пришла домой, но по словам Виталия, отношения изменились не в лучшую сторону. Супруги стали чужими людьми — недавно они приняли решение о разводе. Жена не смогла простить мужа.

Опасных тем лучше избегать

Существует три темы для разговора, которые психологи называют «триггерными». Это религия, политика и сексуальная ориентация. Большинство людей имеют жесткую безапелляционную позицию по этому поводу, и готовы навязывать своё мнение окружающим, рассказал NEWS.ru клинический психолог, сексолог Валентин Денисов-Мельников. Оппонент может любить другой кефир или предпочитать иную марку автомобиля, но обязан голосовать за ту же партию или иметь похожие взгляды на сообщество ЛГБТ. Эксперт отметил, что «накаляться» по этим темам могут даже самые адекватные и неконфликтные люди.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Полтора года назад в обществе появилась четвертая триггерная тема — пандемия коронавируса и всё, что с ней связано. Люди спорят о масштабе угрозы, последствиях COVID для здоровья, необходимости вакцинации. Из-за этого, по словам Денисова-Мельникова, уже увеличилось количество семейных разногласий, родственники перестали общаться друг с другом. Часто вакцинированные просто не зовут в гости тех, кто не привит.

Спорить на «триггерные» темы бесполезно, убеждён психолог. Особенно на повышенных тонах. На мнение другого человека повлиять сложно, тем более с помощью агрессивных высказываний, объясняет Денисов-Мельников. Существует такой механизм: ответ на грубость включается так называемая «цензура сознания». Доводы оппонента до человека не доходят и он занимает оборонительную позицию. Гораздо эффективней более сдержанная оценка. Нужно говорить родным: я уважаю твоё мнение. При этом своё высказывать аргументированно, без запугивания собеседника и угроз страшных последствий.

Убеждать вакцинироваться людей, которые этого не хотят, опасно для них же самих, продолжает социальный психолог Алексей Рощин. Потому что сила убеждения — мощная вещь. Так близкому человеку можно навредить, сообщил он NEWS.ru.

Тут уже работают сами психологические механизмы. Люди уверены, что от прививки им будет плохо и... им действительно будет плохо. Потому что они себя убедили. Организм, конечно, на это откликается. Можно серьезно подпортить себе здоровье. Человек, должен прививаться только тогда, когда сам этого хочет и готов. Алексей Рощин социальный психолог социальный психолог

Сергей Булкин/NEWS.ru

В российском обществе все больше нарастает накал и противостояние между разными социальными группами из-за разных взглядов на коронавирус и вакцинацию. Отношения во многих семьях испорчены, а одиноких людей стало больше, сообщил Рощин. Эксперт прогнозирует: пандемия будет способствовать росту количества суицидов и депрессивных расстройств у населения и спровоцирует социальный кризис в обществе.

Пандемия COVID-19 расколола не только российское общество, похожая проблема наблюдается в США. Почти две трети вакцинированных американцев, скорее всего, запретят непривитым членам семьи присутствовать на семейных праздниках в предстоящий сезон. Компания по маркетинговым исследованиям OnePoll, опросила 2000 американцев, чтобы понять, как вакцина COVID-19 повлияла на отношения людей с их близкими в преддверии праздников в этом году. Оказалось, что из 65% опрошенных людей, которые сообщили о полной вакцинации, 58% заявили, что они отключили членов семьи, которые отказались от прививки. Около 63% вакцинированных не чувствуют себя комфортно, приглашая непривитых родственников на свои вечеринки, и почти половина невакцинированных респондентов перестали общаться с членами семьи, которые не понимают, почему они отказываются от прививки.