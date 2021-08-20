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Центр им. Гамалеи готов к клиническим испытаниям назальной вакцины от COVID

01:36, 21 августа 2021
Центр им. Гамалеи готов к клиническим испытаниям назальной вакцины от COVID Фото: sputnikvaccine.com
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Клинические исследования назальной вакцины от коронавируса готовы начать учёные из центра имени Гамалеи. Слова директора центра Александра Гинцбурга приводит ТАСС.

С назальной вакциной сейчас серьёзный прогресс, доклиника вся сделана. Готовы перейти к клиническим исследованиям, — сказал Гинцбург.

По его словам, назальная вакцина представляет собой второй компонент препарата «Спутник V», который распыляется в нос с помощью специального шприца с насадкой.

Ранее сингапурские учёные доказали возможность создания универсальной вакцины против всех видов коронавируса.

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