Центр им. Гамалеи готов к клиническим испытаниям назальной вакцины от COVID
Клинические исследования назальной вакцины от коронавируса готовы начать учёные из центра имени Гамалеи. Слова директора центра Александра Гинцбурга приводит ТАСС.
С назальной вакциной сейчас серьёзный прогресс, доклиника вся сделана. Готовы перейти к клиническим исследованиям, —
сказалГинцбург.
По его словам, назальная вакцина представляет собой второй компонент препарата «Спутник V», который распыляется в нос с помощью специального шприца с насадкой.
Ранее сингапурские учёные доказали возможность создания универсальной вакцины против всех видов коронавируса.