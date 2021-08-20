Центр им. Гамалеи готов к клиническим испытаниям назальной вакцины от COVID

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Через укус комара человеку могут передаваться туляремия, дирофилярии, японский энцефалит, лихорадка Западного Нила, Батаи, Синдбис, Леса Семлики и ряд других свойственных для России инфекций. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным Роспотребнадзора, через укус комара человеку может передаваться целый ряд возбудителей эндемичных, то есть, свойственных для Российской федерации болезней. Помимо дирофилярий кровососущие комары способны передавать человеку через укусы возбудителей...