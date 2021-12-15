Центр Гамалеи объявит результат эффективности «Спутника» против «омикрона»

Центр имени Гамалеи в течение семи дней опубликует свои данные о способности «Спутника V» и «Спутника Лайт» нейтрализовать штамм «омикрон». Отмечается, что нельзя делать выводы об эффективности «Спутника» против нового штамма на основании неправильных образцов сыворотки, говорится на сайте вакцины.

В течение следующих семи дней центр им. Гамалеи опубликует собственные положительные данные, основанные на репрезентативных образцах сыворотки, о нейтрализующих свойствах против [штамма] «омикрона» как для вакцины «Спутник V», так и для однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в качестве бустерной дозы, — говорится в сообщении.

Таким образом в исследовательском центре ответили на проведённое международной группой учёных исследование, которое установило, что «Спутник V» не смог поразить вариант коронавируса «омикрон». В центре заявили, что исследователи намеренно использовали образцы сыворотки, которые не могут быть репрезентативными.

Ранее исследование in vitro, которое ещё не прошло экспертную оценку и опубликовано в виде препринта, провели учёные биотехнологической компании Humabs BioMed SA. Они взяли сыворотки крови медработников клиники в Буэнос-Айресе, которые перенесли COVID-19 или были привиты вакцинами «Спутник V», Sinopharm и Johnson & Johnson. Полученные результаты показали, что данные вакцины не смогли нейтрализовать «омикрон». Также снизилась нейтрализующая активность препаратов AstraZeneca, Pfizer и Moderna.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» в целом будет защищать от «омикрон»-штамма. По его словам, сейчас специалисты выясняют, насколько эффективным окажется препарат в отношении новой вариации COVID-19.