Британские учёные назвали новые симптомы коронавируса

https://static.news.ru/photo/e4f700ce-0adf-11eb-a829-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Британские учёные в своём докладе для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE) назвали новые симптомы, которые могут указывать на заражение коронавирусом.

Согласно их данным, о болезни могут свидетельствовать боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах. При этом симптомы могут проявляться по-разному в зависимости от возраста человека и особенностей организма.

Министерство здравоохранения Великобритании решило пока не включать новые признаки в перечень индикаторов коронавируса, чтобы не перегружать центры тестирования.

В настоящее время официально признанными симптомами являются высокая температура, продолжительный кашель, потеря или изменение обоняния, передаёт Daily Mail.

Ранее NEWS.ru писал, что больные, которые случайно узнали, что они переболели или болеют коронавирусом, описали симптомы заболевания. Так называемые бессимптомники даже в острой фазе не испытывали кашля, насморка, высокой температуры.