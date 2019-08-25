Жительница Великобритании Лекси Нэш поделилась историей о том, как чуть не умерла от побочных эффектов противозачаточных таблеток.
Рассказ Нэш передает
Нэш снова привезли в больницу. В итоге ей был диагностирован тромбоз синусов твёрдой мозговой оболочки. Медики предупредили родителей девушки о вероятном летальном исходе, но ей удалось выжить и пойти на поправку.
Позже врачи заключили, что болезнь девушки была вызвана девятимесячным курсом приёма оральных контрацептивов. Эксперты отметили, что, хотя содержащийся в контрацептивах эстроген может повысить риск образования тромбов, вероятность подобных побочных эффектов крайне мала.
Как ранее сообщал News.ru, российские медики предупредили об опасности использования корвалола. Содержащиеся в нём спирт и фенобарбитал могут вызвать вредные побочные эффекты.