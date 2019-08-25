https://static.news.ru/photo/c30ee982-c746-11e9-b5cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS//Panoramic/Global Look Press

Жительница Великобритании Лекси Нэш поделилась историей о том, как чуть не умерла от побочных эффектов противозачаточных таблеток.

Рассказ Нэш передает The Sun . Сначала девушка почувствовала головную боль и боль в шее. Врачи не стали госпитализировать Нэш, объяснив её жалобы мигренью. Однако состояние британки ухудшилось и к следующему дню она практически ослепла и потеряла возможность ходить и говорить.

Нэш снова привезли в больницу. В итоге ей был диагностирован тромбоз синусов твёрдой мозговой оболочки. Медики предупредили родителей девушки о вероятном летальном исходе, но ей удалось выжить и пойти на поправку.

Позже врачи заключили, что болезнь девушки была вызвана девятимесячным курсом приёма оральных контрацептивов. Эксперты отметили, что, хотя содержащийся в контрацептивах эстроген может повысить риск образования тромбов, вероятность подобных побочных эффектов крайне мала.

Как ранее сообщал News.ru, российские медики предупредили об опасности использования корвалола. Содержащиеся в нём спирт и фенобарбитал могут вызвать вредные побочные эффекты.