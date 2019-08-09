https://static.news.ru/photo/5514eabc-bcb0-11e9-9314-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Медики рассказали об опасности компонентов, содержащихся в популярном лекарственном препарате «корвалол», используемом при болях в сердце на фоне нервного напряжения.

Оказалось, что в составе «корвалола» есть спирт и фенобарбитал, применение которых вызывает ряд побочных эффектов.

Так, уже через 1–2 недели приёма фенобарбитала развивается зависимость, и прежняя доза уже начинает казаться недостаточной. При этом передозировка этого вещества крайне опасна, так как может наступить внезапная остановка дыхания.

Кроме того, в данном препарате содержатся этиловый эфир альфа-бромизовалериановой кислоты, масло мяты перечной и натр едкий.

Принято считать, что «корвалол» помогает при лечении сердечных заболеваниях, однако на самом деле он угнетает сердечную деятельность, вызывая успокоительный эффект благодаря сильным психотропным компонентам в составе.

Проведённое исследование показало, что после приёма этого препарата пациентам, имеющим зависимость от корвалола, кажется, что им стало лучше, однако на самом деле капли просто снимают так называемую «ломку» из-за нехваткой фенобарбитала в организме, пишет портал «МедикФорум».

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