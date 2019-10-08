https://static.news.ru/photo/a0992750-ea32-11e9-acf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alena Kalita/Russian Look

Учёные из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) научились определять начинающуюся периферическую нейропатию по составу слёзной жидкости.

Нейропатия — одно из частых осложнений течения сахарного диабета первого типа, она проявляется онемением тела, потерей равновесия и трофическими язвами на ногах. Такое осложнение встречается почти у половины больных инсулинозависимым диабетом и может привести к серьёзной потере качества жизни, трудоспособности и даже летальному исходу, пишет Naked Science со ссылкой на результаты исследования.

Так как причина нейропатии — поражение малых кровеносных сосудов в результате расстройства нервной системы, её невозможно обратить вспять, но ранняя диагностика до начала видимых клинических проявлений позволяет пациентам подготовиться и предотвратить осложнения. В настоящее время все методы такой диагностики инвазивные и достаточно сложные, например, биопсия кожи.

Как выяснилось, у людей с развивающейся нейропатией в слезах снижен уровень нейропептида (белка, продуцируемого нервной системой), называемого субстанцией Р. Исследователи отмечают, что диагностика грядущего осложнения по слёзной жидкости быстрая, безболезненная, не имеет побочных эффектов и провести забор материала для анализа может практически любой человек.

Сейчас учёные работают над тем, чтобы сделать анализ коммерчески доступным.

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