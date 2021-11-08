Аллергикам объяснили, что им поможет при COVID-19

Аллерголог и иммунолог Владимир Болибок посоветовал больным коронавирусом аллергикам избегать контакта с любым аллергеном, а также регулярно проводить влажную уборку. По словам эксперта, домашняя пыль входит в группу главных аллергенов. Об этом сообщает телеканал «360».

Наибольшую опасность здесь представляет та мебель, которая эту пыль собирает — обычно это мягкая мебель, ковры, кресла, пледы. Там, где скапливается пыль и ее сложно удалить, — рассказал Болибок.

Он также добавил, что очень важно проветривать помещение, так как свежий воздух не содержит домашних аллергенов. Специалист уточнил, что самый сильный раздражитель в доме— клещ домашней пыли, а также эпителий некоторых домашних животных, среди которых кошки, собаки, попугаи и другие питомцы.

Ранее учёные из Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) провели новое исследование, где выделили три ключевых фактора, которые можно использовать для прогноза выживаемости больных COVID-19, подключённых к аппарату ИВЛ.

В перечне оказались оценка по шкале для определения степени полиорганной недостаточности (SOFA), соотношение числа нейтрофилов к лимфоцитам и количество провоспалительных цитокинов.