Академик РАН ждёт, что человечество победит коронавирус к концу 2021 года

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Полная победа над коронавирусом возможно к концу 2021 года, считает завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, член Российской академии наук Виталий Зверев.

Думаю, к концу следующего года все это совсем схлынет. Если, как говорят, у нас уже от 30 до 40% населения имеют антитела, то, похоже, что справимся с пандемией, ничего страшного не случится, — рассказал он в интервью «Интерфаксу».

Учёный заверил, что статистика по новым случаям заражения COVID-19 будет расти до тех пор, пока иммунитета к вирусу не будет у 70% населения. Он ожидает очередного спада заражаемости в начале 2021 года.

Зверев добавил, что текущий рост числа заболевших не стал неожиданностью и не является серьёзной проблемой.

При этом специалист уверен, что повторно вводить жёсткие ограничения для сдерживания COVID-19 нельзя.

Как показал опыт, люди, находящиеся на изоляции, здоровее не становятся, хроники усугубляют свои болезни, не могут вовремя получить медпомощь. Где-то количество обращений к врачам после снятия мер на 100% превысило обычные цифры, это во всех странах отмечено. Надо смотреть, сколько мы потеряем от коронавируса, а сколько — от других ограничительных мер, — уточнил академик РАН.

Также он считает, что самоизоляция сильно бьёт по людям, особенно по учащимся школ и вузов, так как очное образование, по его мнению, невозможно заменить онлайн-альтернативами.

Ранее NEWS.ru писал о том, что главный врач больницы в Коммунарке предупредил об ухудшении ситуации с коронавирусом. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что ситуация с COVID-19 в городе близка к критической.