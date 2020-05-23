Академик РАН озвучил два сценария развития ситуации с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/927bacca-9cec-11ea-abb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирусная инфекция COVID-19 после завершения эпидемии может стать сезонной, что потребует проведения ежегодной вакцинации. Такое мнение высказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии академик РАН Александр Гинцбург.

Впрочем, если вирус не будет активно мутировать, есть надежда на формирование долговременного иммунитета. Тогда ревакцинацию можно будет делать реже, отметил он.

Выход из эпидемии, как и возможное наступление второй волны, во многом зависят от того, насколько продолжительным окажется иммунитет, сформированный у переболевших, считает эксперт.

Возможны два варианта: или как с вирусом гриппа, коронавирус станет сезонной инфекцией, и в этом случае каждый год нужны будут новые вакцинные штаммы. <...> Второй вариант — если вирус не будет меняться, как это происходит, например, с возбудителем кори, который остался неизменным на протяжении всей истории человечества. <...> Если вакцинация была проведена в нужные сроки и правильно, возникает пожизненный иммунитет, — цитирует Гинцбурга «Российская газета».

Как именно будет развиваться вирус и, соответственно, какой сценарий наиболее вероятен, учёные пока сказать не могут, подчеркнул он. Это — одна из целей проводящихся сейчас исследований, уточнил специалист.