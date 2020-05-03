Академик назвал влияющие на тяжёлое течение COVID-19 факторы

Российский учёный объяснил, что влияет на тяжесть протекания COVID-19. По словам главного эпидемиолога Минздрава академика РАН Николая Брико, это зависит как от количества попавшего в организм возбудителя, так и от индивидуальных особенностей организма.
В интервью «Парламентской газете» он добавил, что немаловажным фактором являются генетические особенности, наличие хронических заболеваний и своевременное обращение за помощью к медикам.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились 3,4 млн человек по всему миру, более 238 тысяч скончались.
В Европейском регионе более 95% летальных исходов от коронавируса зафиксировано среди пациентов старше 60 лет. 8 из 10 смертельных случаев происходят с людьми, у которых есть хронические заболевания. В особенности, как отметили в ВОЗ, это касается сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета. Эти пациенты находятся в группе риска и чаще заболевают коронавирусной инфекцией.
Ранее британские генетики и их коллеги из Франции и США открыли участок в геноме человека, влияющий на тяжесть COVID-19, писал NEWS.ru.
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