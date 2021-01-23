Злодей из сериала «Пацаны» появится в GTA Online

Энтузиаст создал модификацию к игре Grand Theft Auto Online, в основу которой лёг сериал о людях с суперспособностями «Пацаны».
Об этом сообщил портал Screen Rant. По его данным, дополнение получило название Homelander в честь одного из злодеев шоу, имя которого в различных вариантах перевода представлено как Патриот или Твердыня. В сериале его роль исполняет актёр Энтони Старр.
Автором модификации выступил пользователь форума Reddit под ником VsHumanity. Издание отмечает, что персонаж в игре воссоздан удивительно точно.
Кроме того, ранее стало известно, что издательская компания Take-Two подала заявку на патент, который может являться намёком на появление в будущей игре GTA VI улучшенного искусственного интеллекта,
Ранее NEWS.ru писал о том, что культовая игра GTA V может получить свой собственный фильм. Так, картина вполне способна опередить шестую часть игры, анонс которой пока не состоялся.