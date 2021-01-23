Злодей из сериала «Пацаны» появится в GTA Online

https://static.news.ru/photo/d36ad790-5d91-11eb-9b97-fa163e074e61_660.jpg Энтони Старр в сериале «Пацаны» Фото: Amazon Studios

Энтузиаст создал модификацию к игре Grand Theft Auto Online, в основу которой лёг сериал о людях с суперспособностями «Пацаны».

Об этом сообщил портал Screen Rant. По его данным, дополнение получило название Homelander в честь одного из злодеев шоу, имя которого в различных вариантах перевода представлено как Патриот или Твердыня. В сериале его роль исполняет актёр Энтони Старр.

Автором модификации выступил пользователь форума Reddit под ником VsHumanity. Издание отмечает, что персонаж в игре воссоздан удивительно точно.

Кроме того, ранее стало известно, что издательская компания Take-Two подала заявку на патент, который может являться намёком на появление в будущей игре GTA VI улучшенного искусственного интеллекта, передаёт издание Regnum. Над разработкой новой системы работает в том числе ведущий программист создавшей серию игр GTA компании Rockstar Games в области ИИ Саймон Паррон.

Ранее NEWS.ru писал о том, что культовая игра GTA V может получить свой собственный фильм. Так, картина вполне способна опередить шестую часть игры, анонс которой пока не состоялся.