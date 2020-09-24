Игра GTA V получит свой собственный фильм

Культовая игра GTA V может получить свой собственный фильм. Так, картина вполне способна опередить шестую часть игры, анонс которой пока не состоялся.
Известно, что в сюжете игры присутствуют три главных героя — Франклин, Майкл и Тревор. Как
В настоящее время картина находится в ранней стадии разработки.
Ранее NEWS.ru писал, что в Twitter-аккаунте Space Shuttle Almanac появился путевой лист Международной космической станции (МКС) на следующие три года. Так, в подготовленный план полётов включена «туристическая поездка» на корабле Илона Маска Crew Dragon, пассажирами которого станут актёр Том Круз и режиссёр Даг Лайман.
По информации ряда СМИ, в космосе с участием Круза будут сниматься сцены для будущего фильма, название которого пока не озвучено.
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