https://static.news.ru/photo/3f880e94-c8a5-11e9-8363-fa163e074e61_660.jpg World of Warcraft Classic Фото: Blizzard Entertainment

Blizzard запустила сервера World of Warcraft Classic. За событием пользователи следили на Twitch, где раздел многопользовательской ролевой игры собрал 1,1 млн зрителей.

Классическая версия WoW обошла другие проекты на стриминговой платформе в несколько раз: у GTA V было свыше 140 тысяч, у Minecraft — более 100 тысяч, а Fortnite не добрался и до 90 тысяч.

World of Warcraft Classic вышла в ночь на 27 августа. Разработчики добавили механику боёв, модели персонажей и древа умений из оригинальной версии игры, а русскоязычные поклонники получили возможность отправиться в три мира: «Змейталак» и «Пламегор» для PvP и «Хроми» для PvE.

