Студия Remedy объявила о сотрудничестве с финской рок-группой Poets of the Fall. Музыкальная композиция My Dark Disquiet прозвучит в грядущем экшене Control.
Творческий директор и сценарист Сэм Лейк также сообщил, что игроков ждёт «что-то особенное, чего раньше никто никогда не делал».
Студия уже не первый раз работает с музыкальным коллективом. В Max Payne 2 разработчики добавили песню Late Goodbye, а в Alan Wake треки группы звучали как композиции внутриигрового рок-бэнда Old Gods Of Asgard.
Ранее News.ru решил собрать в одной инфографике самую важную информацию о Control в связи со скорым выходом приключенческого экшена.