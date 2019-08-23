https://static.news.ru/photo/304b6a4e-c593-11e9-86d6-fa163e074e61_660.jpg Poets of the Fall Фото: Julian Sajak/imago stock&people/Global Look Press

Студия Remedy объявила о сотрудничестве с финской рок-группой Poets of the Fall. Музыкальная композиция My Dark Disquiet прозвучит в грядущем экшене Control.

Творческий директор и сценарист Сэм Лейк также сообщил, что игроков ждёт «что-то особенное, чего раньше никто никогда не делал».

Студия уже не первый раз работает с музыкальным коллективом. В Max Payne 2 разработчики добавили песню Late Goodbye, а в Alan Wake треки группы звучали как композиции внутриигрового рок-бэнда Old Gods Of Asgard.

Ранее News.ru решил собрать в одной инфографике самую важную информацию о Control в связи со скорым выходом приключенческого экшена.