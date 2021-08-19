Вышёл трейлер новой части Call of Duty

В сети опубликован трейлер новой Call of Duty: Vanguard, которая вернёт игроков в события Второй Мировой Войны. Ролик появился на официальной странице серии Call of Duty в YouTube.

На кадрах видно, что сюжетная линия охватит практически все театры военных действий Второй Мировой Войны. Западный и Восточный фронты, Северная Африка и Тихий Океан, игроки смогут поиграть за все стороны военного конфликта. При это известно, что в сюжет войдёт русский персонаж – снайперша по имени Полина, прототипом которой стала Людмила Павличенко – герой Советского Союза.

Компания Activision отметила, что разработчики делают ставку на эффект погружения и иммерсивность происходящего. При этом игра часто будет показывать нестандартные кадры.

Ранее компания Ubisoft показала трейлер предстоящего кроссовера Watch Dogs: Legion с Assassin’s Creed, который станет доступным 24 августа. В игре появится неканонический «ассасин» по имени Дарси.