Ubisoft открыла бесплатный доступ к интерактивным турам Assassin's Creed

https://static.news.ru/photo/9a887c08-968f-11ea-b531-fa163e074e61_660.jpg Assassin's Creed Фото: Ubisoft

Компания Ubisoft в рамках акции «Внесите свой вклад, играйте дома» предоставила бесплатный доступ к интерактивным турам Assassin's Creed «Древняя Греция» и «Древний Египет». Они будут доступны ПК-пользователям Uplay до 21 мая.

Интерактивные туры представляют собой виртуальные экскурсии по открытым мирам Assassin’s Creed Одиссея и Assassin’s Creed Истоки. «Древний Египет» повествует о Египте эпохи Птолемеев (о культуре и обычаях того времени) и сопровождается рассказами египтологов и других историков. «Древняя Греция» позволит игрокам посетить 29 регионов классической Греции и узнать о древнегреческой философии,

Оба тура созданы для просвещения геймеров: повествование ведётся доступным языком, а функции управления интуитивно понятны. По словам разработчиков, контент подойдёт для увлекательного изучения истории как самостоятельно, так и в рамках школьной программы. Ubisoft предоставляет исторические тексты и другие материалы учителям, которые используют интерактивные туры на своих занятиях.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Ubisoft запланировала прямую трансляцию Ubisoft Forward 12 июля в 22:00 по московскому времени. Неизвестно, какие игры зрители увидят во время презентации, но в списке анонсированных проектов компании находятся Rainbow Six Quarantine, Watch Dogs Legion, Gods & Monsters, Assassin's Creed Valhalla и Far Cry.